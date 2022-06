Spectacle Place aux Mômes : Les petits plats dans les grands, 22 juillet 2022, .

Spectacle Place aux Mômes : Les petits plats dans les grands



2022-07-22 – 2022-07-22

« Les petits plats dans les grands », par la Compagnie Les Balbutiés

Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle participatif théâtral improvisé.

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires.

Spectacle pour petits gourmands dès 4 ans (et leurs parents grands gourmets)

Durée: 50 minutes

Entrez dans un restaurant pas comme les autres. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. A vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, une pincée de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible. Nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par