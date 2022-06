Spectacle Place aux Mômes : La dernière danse de Monique

2022-07-15 – 2022-07-15 « La dernière danse de Monique », par la compagnie La ChoupaChoupa Monique n'a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres… Elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu'une moutarde lui monte au nez, que la goutte d'eau fasse déborder le vase … bref qu'il lui arrive quelque chose! Ce soir, c'est son dernier soir, c'est sa dernière danse! Et elle nous offre tout: ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Un spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu importe…. Ça vit, ça joue, ça respire! dernière mise à jour : 2022-06-23 par

