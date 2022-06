Spectacle Place aux Mômes : Crack Up 2.0, 29 juillet 2022, .

Spectacle Place aux Mômes : Crack Up 2.0



2022-07-29 – 2022-07-29

« Crack Up 2.0 », par la compagnie Deux à la Tâche

Crack Up 2.0 es un spectacle dynamique et puissant, agréable et hilarant, qui ne laisse pas d’autre choix au public que de d’amuser. Comédie physique, magie, humour et deux personnages dangeusement différents. La relation difficile sur scène d’un présumé magicien et son assistante inexperimentée conduit à des situations plus qu’absurdes, pleines de peps, avec un final inattendu et émouvant.

