Penestin Complexe Lucien Petit Breton Loire-Atlantique, Penestin Spectacle Place aux Mômes “Clac !” Complexe Lucien Petit Breton Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Spectacle Place aux Mômes “Clac !” Complexe Lucien Petit Breton, 25 octobre 2021, Penestin. Spectacle Place aux Mômes “Clac !”

Complexe Lucien Petit Breton, le lundi 25 octobre à 17:30

Un prestidigitateur et ses numéros époustouflants ! Son assistant le film, permettant au public de suivre en direct cette magie sur écran géant. Mais … tout ne se passe pas comme prévu. La petite machine qu’on pensait bien huilée se dérègle. Voilà nos deux personnages dépassés par le cours des évènements … Spectacle familial tout public, à partir de 4 ans. Pass sanitaire obligatoire.

Public

Un prestidigitateur et ses numéros époustouflants ! Son assistant le film, permettant au public de suivre en direct cette magie sur écran géant. Mais … tout ne se passe pas comme prévu. La petit… Complexe Lucien Petit Breton Allée des sports 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T17:30:00 2021-10-25T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Complexe Lucien Petit Breton Adresse Allée des sports 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Complexe Lucien Petit Breton Penestin