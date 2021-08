Spectacle Place aux mômes : Cie Si j’y suis / Tic tac flop Saint-Cast-le-Guildo, 20 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Spectacle Place aux mômes : Cie Si j’y suis / Tic tac flop 2021-08-20 – 2021-08-20

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Saint-Cast-le-Guildo

La mélodie du bonheur

Cie Si j’y suis / Tic tac flop

Un couple et toute sa panoplie de petites manies. Un couple se faisant des

plaisanteries. Un couple enraciné dans ses charentaises et soudé par la routine regarde s’enrayer les rouages de la mécanique des jours. Les deux acolytes posent un regard neuf et complice sur leurs habitudes et retrouvent un langage physique et sensoriel, au rythme des sons

qui peuplent leur ordinaire.

Gratuit

+33 2 96 41 80 18

