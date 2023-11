Spectacle PLACE AUX ENFANTS Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle PLACE AUX ENFANTS Maison de Victor Hugo Paris, 18 novembre 2023, Paris. Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 11h45

samedi

de 15h00 à 15h45

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Pierrette Patinette a décidé de rester pour toujours dans le monde des enfants.

Pourrez-vous l’aider à grandir ? Un spectacle ludique autour

des droits de l’enfant Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://framaforms.org/spectacle-week-end-en-famille-a-la-maison-de-victor-hugo-1699355638

©Paris Musées Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de Victor Hugo Paris latitude longitude 48.854820988539,2.36613197362337

Maison de Victor Hugo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/