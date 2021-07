Les Mureaux Parc de L'Oseraie Les Mureaux, Yvelines Spectacle « Pizza Puppet » Parc de L’Oseraie Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

Yvelines

Spectacle « Pizza Puppet » Parc de L’Oseraie, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Les Mureaux. Spectacle « Pizza Puppet »

Parc de L’Oseraie, le samedi 17 juillet à 16:00

Spectacle de la compagnie « Permis de construire ». Pour chaque boite à pizza son mini spectacle, et à chaque mini spectacle son type de marionnettes. Théatre d’objets et d’ombres, marionnettes à gaine. Spectacle « Pizza Puppet » Parc de L’Oseraie Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T16:00:00 2021-07-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Mureaux, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de L'Oseraie Adresse Rue des Gros Murs 78130 Les Mureaux Ville Les Mureaux lieuville Parc de L'Oseraie Les Mureaux