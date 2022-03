Spectacle « Pirates ! » Salle Jean Renoir, 22 avril 2022, Martigues.

**Frédéric Calmès :** conte, guitare, chant. **Léo Fabre-Cartier :** oud, chant. Le spectacle _**Pirates !**_ s’il est une fresque historique fidèle et précise, est aussi un formidable moment d’aventure à la fois romanesque, merveilleux et même fantastique. Des univers narratifs différents se côtoient en permanence et donne l’occasion de réaliser que la découverte de l’histoire de son pays peut aussi être magique et captivante. Dès 7 ans Sans inscription **Sans inscription, dès 7 ans.**

Par la compagnie « Les chemins du monde ». Conte musical qui nous plonge avec intensité et générosité au cœur des grands moments oubliés et fascinants de l’histoire marocaine.

Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir, 13500 Martigues Martigues



