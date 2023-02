SPECTACLE – PINOCCHIO Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

SPECTACLE – PINOCCHIO, 20 février 2023, Valras-Plage . SPECTACLE – PINOCCHIO Boulevard Gambetta

Salle Hippocampe Valras-Plage Herault

2023-02-20 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-20 Valras-Plage

Herault Il était une fois un vieux menuisier qui s’appelait Geppetto. Un jour il fabriqua une marionnette en bois qu’il appela Pinocchio.

La Fée bleue, émue par Geppetto, décida de transformer Pinocchio en une marionnette vivante…

Spectacle pour enfants présenté par la compagnie Coline. Sur inscription par téléphone ou par e-mail. Il était une fois un vieux menuisier qui s’appelait Geppetto. Un jour il fabriqua une marionnette en bois qu’il appela Pinocchio. La Fée bleue, émue par Geppetto, décida de transformer Pinocchio en une marionnette vivante…

Spectacle pour enfants présenté par la compagnie Coline. Sur inscription par téléphone ou par e-mail. bdcvalras@wanadoo.fr +33 7 50 89 30 49 mb

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Boulevard Gambetta Salle Hippocampe Valras-Plage Herault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Herault

Valras-Plage Valras-Plage Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage /

SPECTACLE – PINOCCHIO 2023-02-20 was last modified: by SPECTACLE – PINOCCHIO Valras-Plage 20 février 2023 Boulevard Gambetta Salle Hippocampe Valras-Plage Herault Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Herault