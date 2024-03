SPECTACLE PINK FLOYD Montpellier, vendredi 12 avril 2024.

SPECTACLE PINK FLOYD Montpellier Hérault

Sous le dôme planétaire de Planet Ocean, plongez dans une odyssée psychédélique et hypnotisante, co-réalisée par l’équipe créative de Pink Floyd. Cette expérience visuelle et sonore promet de captiver autant les fans de la première heure que les amateurs !

Une projection full dôme donne vie à l’ensemble de l’album, utilisant la technologie époustouflante du dôme planétaire pour créer des images spectaculaires. Du style futuriste au rétro, des références à Star Wars, Star Trek et 2001 L’Odyssée de l’Espace enrichissent cette immersion de 42 minutes, retracée sous un écran hémisphérique.

Cette projection unique dans le Sud de la France offre une opportunité exceptionnelle de revisiter le passé et de redécouvrir l’héritage des Pink Floyd et notamment The Dark Side of The Moon , l’un des albums les plus vendus de tous les temps.

Ne manquez pas cette expérience sensorielle qui ravira aussi bien les inconditionnels que les nouvelles recrues !

19h30-21h30 8.5 8.5 EUR.

Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

