Mêlant la danse, le théâtre et le clown, deux d’inconnues font escale avec leur drôle de valise. Elles nous emmènent au cœur d’un pays rempli de matières, de couleurs et de sons différents. A mesure que leurs pas s’accordent, leurs voix s’unissent, le lien se tisse, se dénoue puis se resserre. C’est alors que les tissus virevoltants nous entraînent dans des surprises moelleuses et des rythmes délicieux.

Un spectacle auprès des enfants, accompagnés de leurs parents, une découverte du mouvement par l’objet « tissu », cette matière qui exalte nos sensations.

Céline Bird et Julie Bellule : autrices interprètes

Compagnie Liratouva : productrice

Vincent Lhoutellier : technique

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

Tout public. Enfants de 0 à 5 ans

