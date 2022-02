Spectacle : Pile Poile l’Infini Alixan Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

Spectacle : Pile Poile l’Infini Alixan, 18 mars 2022, Alixan. Spectacle : Pile Poile l’Infini Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Alixan

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 22:00:00 Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf

Alixan Drôme Alixan Les professeurs Koazar et Fermion poursuivent leur cycle quantique de conférences « de l’infiniment petit à l’infiniment grand ». contact@lebarondebayanne.com +33 9 67 25 71 69 http://www.lebarondebayanne.com/ Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Alixan

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu Alixan Adresse Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Ville Alixan lieuville Le Baron de Bayanne 4035 route de Chateauneuf Alixan Departement Drôme

Alixan Alixan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alixan/

Spectacle : Pile Poile l’Infini Alixan 2022-03-18 was last modified: by Spectacle : Pile Poile l’Infini Alixan Alixan 18 mars 2022 Alixan Drôme

Alixan Drôme