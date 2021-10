Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE SPECTACLE « PIERRE ET LE LOUP » – CIE 7 À DIRE Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

SPECTACLE « PIERRE ET LE LOUP » – CIE 7 À DIRE Loireauxence, 27 octobre 2021, Loireauxence. SPECTACLE « PIERRE ET LE LOUP » – CIE 7 À DIRE 2021-10-27 15:00:00 – 2021-10-27 15:55:00 Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence EUR 5 Pierre, jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour il laisse la porte de la maisonnette ouverte et les animaux en profitent pour se quereller, aller se baigner, grimper aux arbres. Mais attention, le loup peut surgir à tout instant.

Spectacle familial, destiné à un jeune public, dès 4 ans. Possibilités de réservation : – Réservation en ligne

– Super U de Varades du lundi au samedi de 9h à 19h30

– Par courrier, en envoyant votre chèque à l’ordre (à l’ordre du Trésor Public) à la mairie de Loireauxence 182 rue du Maréchal Foch, CS 50023, Varades, 44370 LOIREAUXENCE

– En mairie annexe de Varades aux horaires d’ouverture (règlements uniquement par chèques ou espèces)

– Réseaux FNAC, Carrefour, U : www.fnac.com et sur votre mobile avec l’application « La Billeterie Fnac Spectacles » et Ticketmaster.

