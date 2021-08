Spectacle : Pierre-Emmanuel Barré Le Havre, 4 février 2022, Le Havre.

Spectacle : Pierre-Emmanuel Barré 2022-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-04

Le Havre Seine-Maritime

Le spectacle initialement prévu le 4 juin 2021 est reporté au 4 février 2022 à 20h30.

Écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen.

Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche.

Spectacle interdit aux moins de 16 ans.

dernière mise à jour : 2021-07-28 par