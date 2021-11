Mechmont Mechmont Lot, Mechmont Spectacle Pièces Montées à Belmontet Mechmont Mechmont Catégories d’évènement: Lot

Blog : https://comedieetcaracteres.wordpress.com/ Comedie & Caractères vous présente “Pièces MONTÉES “, un spectacle imaginé et mis en scène par Serge Krakowski, le samedi 13 et dimanche 14 novembre à 15h, à la salle des fêtes de Mechmont. Comédie & Caractères vous convie à un après-midi consacré au théâtre et à la poésie. Mêlant l’humour à la comédie, sans oublier le drame et la loufoquerie, les comédiens de la troupe vous entraîneront dans un spectacle débridé plein de malice et de sensibilité. « Pièces Montées » c’est l’occasion de vous faire déguster une farandole d’émotions. Tout public à partir de 15 ans. Avec Avec Michel Alési, Gilbert Artus, Jo Cassagne, Catherine Charonnat, Babette Guerton, Jean Michel Lorthioir, Lucas Nicol, Cathy Wirtz, Scénographie & images Joëlle Lacourt, Construction Pascal Wirtz, Régie Bénédicte Ruby. comedieetcaracteres@gmail.com +33 6 37 95 03 75 Le nombre de place est limité il est donc préférable de réserver.

