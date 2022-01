Spectacle « Piazzolla-Piazzolla » Villiers-en-Plaine, 9 février 2022, Villiers-en-Plaine. Spectacle « Piazzolla-Piazzolla » Salle des fêtes Route de Benêt Villiers-en-Plaine

Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres Villiers-en-Plaine EUR Quartet de Tango argentin, composée d’un bandonéon (Vinciane Egonneau) , d’un violon ( François-Xavier Massé), d’une contrebasse ( Mathilde Barillot ) et d’un piano ( Véronique Soustre).

Danse : Fabien Pavelet et Fanny Quemeneur Quartet de Tango argentin, composée d’un bandonéon (Vinciane Egonneau) , d’un violon ( François-Xavier Massé), d’une contrebasse ( Mathilde Barillot ) et d’un piano ( Véronique Soustre).

