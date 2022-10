Spectacle – Pianocéan Plérin Plérin Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14 21:30:00

Spectacle – Pianocéan

Lecture spectacle Pianocéan A bord de la goélette Lady Flow, d'escale en escale, Marieke compose ses chansons et Anne-Lise, photographe, capte les lumières et les instants, une main à la barre, l'autre sur son boîtier. Chacune écrit au fil de l'eau sur les doutes, les rencontres, les galères, les petits et les grands bonheurs du voyage…

Centre Culturel Le Cap, Plérin

