SPECTACLE PIANO-VÉLO, LE DÉBUT DU MONDE Bédarieux, mardi 23 avril 2024.

SPECTACLE PIANO-VÉLO, LE DÉBUT DU MONDE Bédarieux Hérault

Spectacle Piano- vélo Le début du monde, un conte musical pour sortir de la nuit démocratique

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en tractant 250kg de piano. L’un virtuose du verbe acéré, l’autre compagnon de route de Brigitte Fontaine, Salif Keita, Khaled et tant d’autres, ils jouent, chantent, amusent et surtout allègent l’immense accumulation de renoncement, de découragement, de frayeurs qui pèsent sur nos frêles épaules d’êtres conscients et réalistes face à l’avenir. Une heure de grâce, de communion avec la musique, des paroles fortes qui disent vrai, qui sonnent juste et surtout la joie, la joie du « fou roulant » qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis…

Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral !

Teaser

19h (durée1h15)

Spectacle à destination des ados/adultes en Participation Libre

Temps d’échanges et restauration après le concert !

Plus d’informations sur philippeseranne.com

Contact 06 01 88 77 20 .

Début : 2024-04-23 19:00:00

fin : 2024-04-23

6 rue du temple

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

