Spectacle PIANO-PESSOA Athis-Val de Rouvre, 2 septembre 2021, Athis-Val de Rouvre. Spectacle PIANO-PESSOA 2021-09-02 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-02 Café-livre Lire et flâner 8 rue de la Suisse Normande

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Maryse VALLIN se produira dans le petit jardin de la boutique Lire et flâner. Mise en scène de la poésie du poète portugais Fernando PESSOA. Maryse sera accompagnée à cette occasion d’un ami pianiste.

+33 6 61 15 16 41

