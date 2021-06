SPECTACLE ‘PHILTRE D’AMOUR’ Laimont, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Laimont.

Laimont Meuse Laimont

2.5 EUR

“ Philtre d’amour”, drame Lyrique en un entracte (spectacle musical), par L’ensemble Virévolte (Strasbourg)

A deux seulement, puisque c’est à deux qu’on patine à s’aimer, Aurore Bucher et Jérémie Arcache, dans la nudité d’une voix et d’un violoncelle mêlés, proposent un florilège de profils amoureux. Il est question, le temps d’un spectacle, de faire ensemble la photographie très personnelle d’une époque traversée par le flux invisible et continuellement en mouvement des données qui nous entourent et qui nous tracent, et pourtant toujours hantée par le spectre de l’amour éternel, unique, romantique et… fatal. Derrière la légèreté du propos et tout gardant l’humour comme seul salut, nous tentons d’explorer la solitude des âmes, les ratages, nos échecs et aussi nos espoirs toujours chevillés au corps. La recherche de l’âme sœur est la matière drôle, la matière tendre, dont s’empare le duo. C’est ainsi qu’au fil des amours impossibles, Aurore et Jérémie vont pudiquement sonder leurs propres sentiments : Pourront-ils déclarer leur flamme tout en préservant leur liberté ? Comment ne pas jouer à cache-cache avec l’autre et soi-même quand il faut faire face au supermarché de la séduction et aux sites de rencontre omniprésents, nouveaux philtres d’amour virtuels ?

culture@copary.fr +33 3 29 78 79 92

COPARY

