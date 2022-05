Spectacle Philippe Caubère – Alphonse Daudet “Les Etoiles” et autres lettres

Spectacle Philippe Caubère – Alphonse Daudet “Les Etoiles” et autres lettres, 10 juin 2022, . Spectacle Philippe Caubère – Alphonse Daudet “Les Etoiles” et autres lettres

2022-06-10 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-11 23:00:00 23:00:00 Rendez vous sur le parvis du Château de Montauban à Fontvieille:



Philippe Caubère – En avant-première son nouveau spectacle consacré à Alphonse Daudet “Les Etoiles”

Partant des Lettres de mon moulin, le nouveau spectacle conçu, mis en scène et joué par Philippe Caubère vous invite à voyager en sa compagnie vers le golfe d’Ajaccio et le détroit de Bonifacio, en passant par Eyguières, Arles et… Paris. Une odyssée vespérale toute en couleurs… et en musique ! Spectacle de Philippe Caubère – Alphonse Daudet “Les Etoiles” et autres lettres au Château de Montauban à Fontvieille +33 6 15 67 09 62 https://www.fd4s.org/ Rendez vous sur le parvis du Château de Montauban à Fontvieille:



Philippe Caubère – En avant-première son nouveau spectacle consacré à Alphonse Daudet “Les Etoiles”

Partant des Lettres de mon moulin, le nouveau spectacle conçu, mis en scène et joué par Philippe Caubère vous invite à voyager en sa compagnie vers le golfe d’Ajaccio et le détroit de Bonifacio, en passant par Eyguières, Arles et… Paris. Une odyssée vespérale toute en couleurs… et en musique ! dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville