Spectacle Phèdre, tragédie de Jean Racine Val-de-Scie, samedi 17 août 2024.

Spectacle Phèdre, tragédie de Jean Racine Val-de-Scie Seine-Maritime

Phèdre, tragédie de Jean Racine, compagnie de l’éphémère, mise en scène et direction des chœurs Florian Bouillon. Troupe de 120 acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, cavaliers et acrobates. Spectacle en plein air.

Phèdre, tragédie de Jean Racine, compagnie de l’éphémère, mise en scène et direction des chœurs Florian Bouillon. Troupe de 120 acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, cavaliers et acrobates. Spectacle en plein air. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 18:00:00

fin : 2024-08-17

Château de Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie

L’événement Spectacle Phèdre, tragédie de Jean Racine Val-de-Scie a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux