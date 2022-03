Spectacle Peur du Noir Dijon, 19 mars 2022, Dijon.

Spectacle Peur du Noir Espace Municipal Jean Bouhey et Théâtre des Feuillants (9 rue Condorcet) 37 route de Dijon Dijon

2022-03-19 – 2022-03-19 Espace Municipal Jean Bouhey et Théâtre des Feuillants (9 rue Condorcet) 37 route de Dijon

Dijon Côte-d’Or

Spectacle musical tout public à partir de 6 ans.

Conte musical d’une jeune femme lumineuse explorant sa part d’ombre par l’intermédiaire de sa petite fille intérieure.

Comme chaque soir, Claire-Soleil pose ses mains sur les touches noires et blanches de son piano pour tenter de rejoindre avec ses chansons ceux qui, comme elle, ne dorment pas. Mais Claire-Soleil va devoir faire face à ses peurs qui resurgissent dans une folle aventure menée, avec humour, par deux petits monstres de la nuit : Phiflippe et Adémar-Cauchemar.

Ce voyage initiatique la mènera jusqu’à Broadway, lieu de tous ses rêves !

Au travers de rencontres, de légendes souvent revisitées (!) et de sa propre mémoire, Claire-Soleil va découvrir que la nuit n’est pas si noire…

Samedi 19 mars 2022 à 20h30 : Espace Municipal Jean Bouhey (37 route de Dijon)

Mercredi 11 mai 2022 à 15h30 et 20h30 : Théâtre des Feuillants (9 rue Condorcet)

lachouetteclairette@gmail.com https://lachouetteclairette.com/

Spectacle musical tout public à partir de 6 ans.

Conte musical d’une jeune femme lumineuse explorant sa part d’ombre par l’intermédiaire de sa petite fille intérieure.

Comme chaque soir, Claire-Soleil pose ses mains sur les touches noires et blanches de son piano pour tenter de rejoindre avec ses chansons ceux qui, comme elle, ne dorment pas. Mais Claire-Soleil va devoir faire face à ses peurs qui resurgissent dans une folle aventure menée, avec humour, par deux petits monstres de la nuit : Phiflippe et Adémar-Cauchemar.

Ce voyage initiatique la mènera jusqu’à Broadway, lieu de tous ses rêves !

Au travers de rencontres, de légendes souvent revisitées (!) et de sa propre mémoire, Claire-Soleil va découvrir que la nuit n’est pas si noire…

Samedi 19 mars 2022 à 20h30 : Espace Municipal Jean Bouhey (37 route de Dijon)

Mercredi 11 mai 2022 à 15h30 et 20h30 : Théâtre des Feuillants (9 rue Condorcet)

Espace Municipal Jean Bouhey et Théâtre des Feuillants (9 rue Condorcet) 37 route de Dijon Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par