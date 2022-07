Spectacle : Peufeilhoux en Lumière Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully Catégories d’évènement: Allier

2022-08-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-14

Allier Vallon-en-Sully EUR 15 15 Le château de Peufeilhoux vous propose un spectacle exceptionnel en nocturne qui se déroulera le dimanche 14 août à partir de 20h30. floridian@orange.fr http://www.chateaudepeufeilhoux.fr/ Peufeilhoux Château de Peufelihoux Vallon-en-Sully

