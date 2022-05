Spectacle Petty Bones Band MusVerre,un musée du département du Nord, 14 mai 2022, Sars-Poteries.

MusVerre, un musée du département du Nord, le samedi 14 mai à 20:30

Tout droit sortis du cimetière où ils habitent – et pour cause, puisqu’ils sont morts ! – des petits squelettes viennent voir à quoi ressemble le monde de maintenant et tentent, par leur musique endiablée et un humour teinté de noir, de détendre les zygomatiques des humains. Un concert-spectacle tout public et humoristique, qui mêle marionnettes, squelettes-musiciens se démenant sur des instruments miniatures, jeux d’ombres et de lumière… Un moment “burtonien” à souhait, à ne surtout pas manquer!!

Inscription très recommandée – jauge limitée à 50 personnes !

Un concert surprenant : des petits squelettes musiciens vous feront swinguer comme jamais !

MusVerre,un musée du département du Nord 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries Nord



