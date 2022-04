Spectacle Petty Bones Band MusVerre, un musée du département du Nord, 14 mai 2022 20:30, Sars-Poteries.

Nuit des musées Spectacle Petty Bones Band MusVerre, un musée du département du Nord Samedi 14 mai, 20h30 Inscription très recommandée – jauge limitée à 50 personnes !

Un concert surprenant : des petits squelettes musiciens vous feront swinguer comme jamais !

Tout droit sortis du cimetière où ils habitent – et pour cause, puisqu’ils sont morts ! – des petits squelettes viennent voir à quoi ressemble le monde de maintenant et tentent, par leur musique endiablée et un humour teinté de noir, de détendre les zygomatiques des humains.

Un concert-spectacle tout public et humoristique, qui mêle marionnettes, squelettes-musiciens se démenant sur des instruments miniatures, jeux d’ombres et de lumière… Un moment “burtonien” à souhait, à ne surtout pas manquer!!

Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France.

Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

The museum is at the entrance(admission) of the village of Sars-Poteries. This municipality of Avesnois is close to Avesnes-sur-Helpe (in 10 km) and from Maubeuge (20 km) and is accessible(approachable) by the road via RN2. Registration very recommended – limited to 50 people! Saturday 14 May, 20:30

The departmental museum-workshop(-studio) of the glass in Sars-Poteries keeps(preserves) the most important collection of glassy contemporary works of art in France. hearing impairment

¡Recién salidos del cementerio donde viven – y con razón, ya que están muertos! – pequeños esqueletos vienen a ver cómo es el mundo de ahora e intentan, con su música endiablada y un humor teñido de negro, relajar los cigomáticos de los humanos. Un concierto-espectáculo para todo público y humorístico, que mezcla títeres, esqueletos-músicos luchando sobre instrumentos miniatura, juegos de sombras y de luz… ¡Un momento “burtonien” a deseo, que no se puede perder!

Inscripción muy recomendada – calibre limitado a 50 personas! Sábado 14 mayo, 20:30

76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries 59216 Sars-Poteries Hauts-de-France