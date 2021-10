Sartilly-Baie-Bocage Médiathèque de Sartilly-Baie-Bocage Manche, Sartilly-Baie-Bocage [Spectacle] Petits poissons Médiathèque de Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Médiathèque de Sartilly-Baie-Bocage, le mardi 12 octobre à 09:30

-Histoire[s] d’en découdre- Inspiré du conte polynésien « La guerre des poissons », agrémenté de comptines de la mer, dans ce spectacle les objets ne sont pas ce qu’ils paraissent : le costume du conteur se transforme en bateau et son sac devient la mer ! Il embarque ainsi les petits spectateurs sur un océan imaginaire à la rencontre des petits poissons et autres créatures marines.

Gratuit | Places limitées | Sur réservation

Avec Toutito Téatro Médiathèque de Sartilly-Baie-Bocage Rue du Manoir à Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage Sartilly Manche

2021-10-12T09:30:00 2021-10-12T10:30:00

