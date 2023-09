Spectacle Petits Papiers (dansé) Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle Petits Papiers (dansé) Bibliothèque François Villon Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Un spectacle chorégraphié pour les tout-petits.

Durée 30 mn. Une danseuse dialogue et danse avec le papier : petits rouleaux, longues feuilles de krafts blanc, pétales de papier de soie. Elle les déroule, s’y enroule, les déplie, les froisse, s’y cache, réapparait…en invitant le petit spectateur à développer son imaginaire et ses sens. Par la compagnie La Libentère : Spectacle Danse Pour Le Très Jeune Public | La Libentère (danselibentere.com) Dans le cadre de « A hauteur de bébé » tout l’automne dans les bibliothèques parisiennes Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

spectacle Petit Papiers, compagnie Libentère spectacle dansé pour tout-petits Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/