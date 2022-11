Spectacle « Petites miettes » Sigoulès-et-Flaugeac, 1 décembre 2022, Sigoulès-et-Flaugeac.

Spectacle « Petites miettes »

Salle des associations Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

2022-12-01 – 2022-12-01

Sigoulès-et-Flaugeac

Dordogne

Sigoulès-et-Flaugeac

Venez assister au spectacle « Petites miettes » de la compagnie Tortilla.

Ce spectacle est pour un public de 6 mois à 4 ans.

« Bienvenue dans ma cuisine qui fait chanter…”

​ »Les sens en éveil »

Ce spectacle est conçu autour de la sensorialité : odeur du gâteau, décor de cuisine colorée avec fruits et légumes de saison, rythme des comptines, chansonnettes, jeux de doigts, petits contes offerts par la voix de la comédienne et ses instruments (guimbarde, boîtes à musiques, maracasse, kalimba) et pour finir dégustation du gâteau.

Entrée sur inscription

Venez assister au spectacle « Petites miettes » de la compagnie Tortilla.

Ce spectacle est pour un public de 6 mois à 4 ans.

« Bienvenue dans ma cuisine qui fait chanter…”

​ »Les sens en éveil »

Ce spectacle est conçu autour de la sensorialité : odeur du gâteau, décor de cuisine colorée avec fruits et légumes de saison, rythme des comptines, chansonnettes, jeux de doigts, petits contes offerts par la voix de la comédienne et ses instruments (guimbarde, boîtes à musiques, maracasse, kalimba) et pour finir dégustation du gâteau.

Entrée sur inscription

+33 5 53 61 67 65

Compagnie tortilla et la cab

Sigoulès-et-Flaugeac

dernière mise à jour : 2022-11-18 par