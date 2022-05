Spectacle : petites histoires de la forêt

Dans chaque forêt existe un endroit où le temps s'arrête, c'est le cœur de la forêt, un lieu où les hommes ne vont jamais car l'accès en est tellement improbable… Là, vit un petit peuple d'êtres étranges. A la tombée de la nuit, les fêtes commencent et les danses ne s'interrompent qu'au lever du soleil. Pendant 30 minutes, le comédien évoque sa rencontre avec l'oiseau voyageur, qui l'a amené à pénétrer cette forêt extraordinaire, sa découverte du petit peuple secret qui y demeure.

