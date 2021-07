Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Spectacle : petites histoires de la forêt Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Spectacle : petites histoires de la forêt 2021-08-08 14:00:00 – 2021-08-08 17:00:00 Sélestat

Sélestat Bas-Rhin Contes et objets dans un théâtre-écrin de verdure. Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque sa rencontre avec l’oiseau voyageur, qui l’a amené à pénétrer cette forêt extraordinaire et sa découverte du petit peuple secret qui y demeure…Par le Théâtre Burle. Repli hall Frank – Grubfeld en cas de météo défavorable. Spectacle avec conte et objets dans un théâtre-écrin de verdure au jardin Hortus Beatus. Pour tout public à partir de 6 ans. Contes et objets dans un théâtre-écrin de verdure. Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque sa rencontre avec l’oiseau voyageur, qui l’a amené à pénétrer cette forêt extraordinaire et sa découverte du petit peuple secret qui y demeure…Par le Théâtre Burle. Repli hall Frank – Grubfeld en cas de météo défavorable. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Sélestat