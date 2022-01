Spectacle : Petite lentille Mourenx, 26 janvier 2022, Mourenx.

Spectacle : Petite lentille Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-01-26 – 2022-01-26 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Par Layla Darwiche

Kan ya ma kan… La grand-mère s’installait sous l’oranger de la cour et déroulait son chapelet d’histoires. Ogresses dévoreuses, prince en quête d’amour, chameaux chargés de trésors perdus en plein désert, autant de contes à faire rire et frissonner les petites et les grandes oreilles.

+33 5 59 80 58 80

MIX

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

