Biganos Biganos 33380, Biganos Spectacle petite enfance : Ô un oeuf ! – Compagnie Les pieds dans l’eau Biganos Biganos Catégories d’évènement: 33380

Biganos

Spectacle petite enfance : Ô un oeuf ! – Compagnie Les pieds dans l’eau Biganos, 15 juin 2021-15 juin 2021, Biganos. Spectacle petite enfance : Ô un oeuf ! – Compagnie Les pieds dans l’eau 2021-06-15 – 2021-06-15 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel de Biganos

Biganos 33380 Spectacle Petite Enfance » Ô un oeuf ! » – Compagnie Les pieds dans l’eau Mardi 15 juin 2021, à 9h30 et 10h30 (2 représentations), à l’Espace culturel Pour les 6 mois et plus – Sur inscription auprès du RAM de Biganos au 06.07.69.92.43 à partir du 02/06 Spectacle Petite Enfance » Ô un oeuf ! » – Compagnie Les pieds dans l’eau Mardi 15 juin 2021, à 9h30 et 10h30 (2 représentations), à l’Espace culturel Pour les 6 mois et plus – Sur inscription auprès du RAM de Biganos au 06.07.69.92.43 à partir du 02/06 +33 6 07 69 92 43 Spectacle Petite Enfance » Ô un oeuf ! » – Compagnie Les pieds dans l’eau Mardi 15 juin 2021, à 9h30 et 10h30 (2 représentations), à l’Espace culturel Pour les 6 mois et plus – Sur inscription auprès du RAM de Biganos au 06.07.69.92.43 à partir du 02/06 Spectacle Petite Enfance » Ô un oeuf ! » – Compagnie Les pieds dans l’eau Mardi 15 juin 2021, à 9h30 et 10h30 (2 représentations), à l’Espace culturel Pour les 6 mois et plus – Sur inscription auprès du RAM de Biganos au 06.07.69.92.43 à partir du 02/06 Ville de Biganos

Détails Catégories d’évènement: 33380, Biganos Étiquettes évènement : Autres Lieu Biganos Adresse Rue Pierre de Coubertin Espace culturel de Biganos Ville Biganos