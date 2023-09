Spectacle Petite Enfance « Matisse ou la Danse du Lion » Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle Petite Enfance « Matisse ou la Danse du Lion » Bibliothèque Italie Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 10h45 à 11h30

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Un spectacle onirique et poétique pour les plus jeunes (18 mois à 6 ans). Matisse ou la danse du lion emmène les enfants dans l’univers du peintre Henri Matisse à travers le voyage sensoriel d’un petit garçon. Des secousses de la naissance aux grands apprentissages et découvertes de la petite enfance, on assiste aux toutes premières fois de la vie de Mati, un petit garçon (presque) aussi téméraire qu’un lionceau… ! Son premier cri, ses premiers pas, sa première peur, ses premières rencontres, il les vit tout en couleurs, en sensations et en musique, parcourant des galaxies qui rappellent les tableaux de Matisse : des peintures orientalistes aux formes découpées, des couleurs fauves éclatantes, des variations sur la danse… Un monde onirique, réel et fantasmé, à travers le regard d’un tout petit qui entreprend le grand voyage de sa vie. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

carré blanc sur fond bleu Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Italie Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Italie Paris latitude longitude 48.8308679819251,2.35698999946797

Bibliothèque Italie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/