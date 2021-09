Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans Spectacle Petite Enfance “L’incroyable voyage de Zimo” Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Un spectacle musical de théâtre et de marionnettes pour les tout-petits à partir de 1 an —————————————————————————————- La soucoupe de Zimo, le gentil petit extra-terrestre, est tombée en panne en pleine forêt ! Heureusement, les habitants des bois, l’écureuil, le lapin la chouette, le champignon et la magicien vont tout faire l’aider à réparer son vaisseau… Toute l’histoire est entrecoupée de **petites chansons** qui rythment efficacement le spectacle pour les plus petits. **Les enfants sont invités à participer** gestuellement guidé par Zimo et les personnages de la forêt. Au-delà de l’histoire, ce spectacle mêlant théâtre, marionnettes et comptines, ouvre sur une s**ensibilisation des plus petits aux notions d’entraide et d’acceptation de l’autre**…

Tarif unique : 6 € par personne – UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

