Fréteval Loir-et-Cher Spectacle petite enfance “En route !” à Fréteval. Par le Théâtre du Chamboulé. De 0 à 3 ans. Réservation obligatoire. Places limitées. Dans le cadre du Festival “Raconte-moi”, organisé par la Direction de la Lecture Publique du Loir-et-Cher. mediatheque@cchv41.fr +33 2 54 82 67 29 Spectacle petite enfance “En route !” à Fréteval. Par le Théâtre du Chamboulé. De 0 à 3 ans. Réservation obligatoire. Places limitées. Pixabay

