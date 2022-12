SPECTACLE PETITE ENFANCE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

SPECTACLE PETITE ENFANCE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Hérault

2022-12-15

2022-12-15 – 2022-12-15 Clermont-l’Hérault

Hérault Chansons de noël, marionnettes et musiques avec Sophie et Laurent de la Cie Carabotte.

0-3 ans

Chansons de noël, marionnettes et musiques avec Sophie et Laurent de la Cie Carabotte.

0-3 ans

Gratuit, sur inscription

0-3 ans

bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr +33 4 67 96 42 53

