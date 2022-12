Spectacle Petite Confidanse #3 – Temps Danciel Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle Petite Confidanse #3 – Temps Danciel Saint-Pée-sur-Nivelle, 14 janvier 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle. Spectacle Petite Confidanse #3 – Temps Danciel Salle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14 Saint-Pée-sur-Nivelle

Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle 12 12 EUR Spectacle de danse moderne jazz Spectacle de danse moderne jazz Temps Danciel tempsdanciel

Saint-Pée-sur-Nivelle

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pée-sur-Nivelle Autres Lieu Saint-Pée-sur-Nivelle Adresse Salle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Ville Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle lieuville Saint-Pée-sur-Nivelle Departement Pyrénées-Atlantiques

Spectacle Petite Confidanse #3 – Temps Danciel Saint-Pée-sur-Nivelle 2023-01-14 was last modified: by Spectacle Petite Confidanse #3 – Temps Danciel Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 14 janvier 2023 Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle Salle Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques