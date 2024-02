SPECTACLE PETITE CLOWN RIT Galerie Chapleau Le Croisic, mercredi 10 juillet 2024.

SPECTACLE PETITE CLOWN RIT Galerie Chapleau Le Croisic Loire-Atlantique

Une petite clown et sa fleur complice vivent des aventures pleines de tendresse et de poésie.

Un spectacle frais qui grattouille et qui chatouille.

Spectacle de 2 à 6 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic. .

Début : 2024-07-10 11:00:00

fin : 2024-07-10

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@lecroisic.fr

