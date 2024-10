Spectacle Petite, à la chaleur d’une allumette Sélestat, samedi 21 décembre 2024.

Spectacle Petite, à la chaleur d’une allumette Sélestat Bas-Rhin

Version contemporaine souvent drôle et légère du conte “la petite fille aux allumettes”

Deux actrices, mère et fille dans la vie, réinvente le célèbre conte d’Andersen “La petite fille aux allumettes”. Légère, souvent drôle, cette version contemporaine du conte est une histoire qui réchauffe et qui propose un dénouement plus solidaire.

Par l’Autre Scène.

15h place d’Armes

16h30 place Kubler 0 EUR.

Début : 2024-12-21 15:00:00

fin : 2024-12-21

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est culture@ville-selestat.fr

