6 EUR Spectacle à destination des plus petits : de 6 mois à 6 ans

Petit à petit l’oiseau quitte le nid…

De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.

La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation. Alice Waring et Claire Monot donnent une place centrale aux sons et à l’écoute. Elles mêlent voix et instruments pour des compositions originales. Chansons, jeux de doigts, comptines et percussions corporelles racontent avec sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Claire Monot écriture, mise en scène, création costumes, jeu et chant

Alice Waring composition, écriture, jeu, chant, guitares, clarinette

Théâtre musical dès 6 mois – 30 minutes – Centre Gérard Philipe

Tarif réduit : 6€ pour les scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi

Tarif plein : 10€

Tarif famille : 23€ pour les parents ou grands-parents accompagnés d’enfants de moins de 14 ans

Informations de réservation au culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr et au 03.86.71.61.71.

culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71

