Spectacle “Petit printemps” Bibliothèque Crimée, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 10h00 à 10h30

gratuit

Un spectacle de la conteuse Annie Montreuil pour toutes petites oreilles… À découvrir ! “Chuuut, la terre dort encore. Petit soleil sort timidement ses rayons et Grand vent souffle fort pour chasser la ribambelle de nuages. Dans le jardin, fourmis, abeilles, coccinelles se réveillent. Dame chenille et sieur papillon se promènent. Dessous la terre, ça remue, ça chatouille, ça gratouille, mais qui se cache donc là?”. Entre comptines, berceuses, jeux de doigts et historiettes, la conteuse Annie Montreuil emmène les tout-petits à la découverte du printemps et de ses merveilles. Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Enfants

