Afin de créer un décor aussi respectueux que possible de l’environnement, tout est fait à base de bricolage, de bric et de broc, et de récup. La matière principale des différentes planches est le papier, qu’il soit kraft, carton ou à paillette.

Ce spectacle est le fruit d’une résidence de création à Leyme.

Interprété par Fanny Violeau et Militza Gorbatchevsky

Gratuit sur inscription – dès 2 ans

Petit plan(t), c’est une histoire pour les petits et les grands, dans laquelle nous suivons le parcours d’une petite souris.

Et s’il y avait plusieurs manières d’être vivant ? Face à des humains qui n’ont que peu de respect pour la nature et jouissent de leur puissance sans se soucier des dégâts qu’ils causent, les personnages que nous suivons choisiront l’entraide, et apprendront à écouter et à observer le vivant dans son ensemble. Alors, se mettra en œuvre un petit plan pas si petit pour s’attaquer avec bienveillance, légèreté et douceur à un monde d’humains qui tourne parfois un peu à l’envers.

Pas de meilleur moyen pour rapprocher l’humain du reste du vivant que de réfléchir à la façon dont ils peuvent s’entendre et s’organiser !

C’est parce que ces petites histoires sont empreintes d’une joie de vivre et d’une grande générosité, tout en dénonçant les travers de notre humanité, que l’on se délecte des aventures de nos amis qui sont prêts à tout sauf à se laisser marcher sur les pattes!

