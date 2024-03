SPECTACLE « Petit Enfer » Arvieu, vendredi 5 avril 2024.

SPECTACLE « Petit Enfer » Arvieu Aveyron

20h30 Salle des Tilleuls SPECTACLE tout public. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies. Est-ce que Jean dira enfin qui il est vraiment ? 10€/ 5€ ( 18 ans) 05 65 46 06 06.

Jean aime Benjamin, Benjamin c’est le voisin de la famille. Personne ne peut imaginer dans la famille que Jean puisse aimer Benjamin. A moins qu’on le sache trop bien et qu’on préfère le taire. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an et tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte entre le fromage et le dessert. Est-ce que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain à moins que quelqu’un l’aide.

Spectacle proposé par le PETR Syndicat Mixte du Lévézou dans le cadre des Itinéraires d’Education Artistique du Département de l’Aveyron.

Durée 1h

Tarif 10 € 5 € pour les moins de 18 ans gratuit pour les moins de 6 ans

Salle des tilleuls Arvieu

Le vendredi 05 avril à 20h30

Information et réservation au Cantou 05 65 46 06 06 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie cantou.arvieu@gmail.com

