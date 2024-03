Spectacle : Petit cirque dans la neige Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle : Petit cirque dans la neige Conte circassien Vendredi 22 mars, 18h15 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Entrée libre sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:15:00+01:00 – 2024-03-22T18:45:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:15:00+01:00 – 2024-03-22T18:45:00+01:00

Par la Compagnie Alto

Voici un conte circassien où l’artiste danse, chante, évolue au sol et en l’air : sur un cerceau aérien ou aux tissus pour donner vie aux animaux qui ont froid dans l’hiver et qui s’abritent dans un gant. Un spectacle sensible et poétique où le cirque aérien est à portée d’enfants.

Un jour d’hiver, une souris trouve pour son plus grand bonheur un gant égaré où se réfugier. Elle est rapidement rejointe par d’autres animaux qui se faufilent dans chaque doigt. Mais comment accueillir la biche une fois que le gant est entièrement occupé ?

Un spectacle inspiré du conte traditionnel de La moufle et adapté du très beau livre Le Gant de Véronique Gauchy et Virginie Grosos, un album Circonflexe, 2020.

https://compagnie-alto.com/

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« link »: « https://compagnie-alto.com/ »}, {« link »: « http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.

Laurence Tourre