Gignac Hérault EUR 5 Tantôt légères, tantôt profondes, toujours sensibles, elles explorent les différents registres vocaux, au service de leur expression.

L’harmonie de la guitare, la mélodie de la flûte traversière, le chant des « gouttes » sur le xylophone, le bruissement des feuilles, le son des cailloux que l’on sème, créent un paysage sonore dans lequel elles évoluent pas à pas.

De mélodies en polyphonie, de surprises visuelles en découvertes sonores, ces deux musiciennes transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible. Une proposition artistique tout en finesse qui touche petits et grands. Deux séances au choix : 10h + 11h Comment éveiller les sens des bébés avec douceur et amusement ? En participant à un atelier d’éveil musical : Comptines, petites histoires et jeux de doigts seront au rendez-vous de cet atelier, animé par Emilie Comps de la Cie Alfred de la Neuche. Une proposition artistique tout en finesse qui touche petits et grands.

De mélodies en polyphonie, de surprises visuelles en découvertes sonores, ces deux musiciennes transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible.

