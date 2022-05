Spectacle | Peter Pan Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle | Peter Pan Bibliothèque L’Heure joyeuse, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Le Conservatoire du 5ème développe un projet d’établissement dont l’un des axes est fondé sur le décloisonnement des esthétiques et des publics. Dans le cadre pédagogique comme dans celui de l’action culturelle, le marqueur de cet axe repose sur une approche valorisant la transdisciplinarité. Ainsi, chaque année, des projets transversaux intégrant notamment Musique, Danse et Théâtre, sont réalisés. Le spectacle « Peter Pan » traduit cette orientation fédératrice. PETER PAN « 2ème étoile à droite et tout droit jusqu’au matin…” 3 altistes, 2 flûtistes, 3 percussionnistes et 14 danseurs des classes de Soazic Le Cornec, Yua Souverbie, Thierry Le Cacheux et Elsa Bousquet du conservatoire Gabriel Fauré portent ce spectacle en revisitant le mythe de l’Enfance infinie. Par l’interprétation du texte de J.M. Barrie, des œuvres de Ravel, Smetana, Grieg, Brahms, D. Ellington…, et une création chorégraphique, ils vous emmèneront au Pays de l’Imaginaire pour retrouver l’enfant qui est en vous. Sur inscription à partir de 4 ans En savoir plus sur les autres animations de L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m) 96 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m)

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

Conservatoire G. Fauré

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Departement Paris

Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle | Peter Pan Bibliothèque L’Heure joyeuse 2022-06-11 was last modified: by Spectacle | Peter Pan Bibliothèque L’Heure joyeuse Bibliothèque L'Heure joyeuse 11 juin 2022 Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris