Rampoux Lot Rampoux Accompagné du musicien Stéphane Delalande, Jérôme Bordas livre une relecture du mythe de Persée, en incarnant tour à tour 18 personnages, plus loufoques les uns que les autres. A partir de 8 ans

Dans le cadre de la saison culturelle Cazals-Salviac, la bibliothèque intercommunale l'Ostal vous propose un spectacle intitulé : "Persée : Mytho ? Logique !" présenté par la Cie Chipotola / Jérôme Bordas. Accompagné du musicien Stéphane Delalande, Jérôme Bordas livre une relecture du mythe de Persée, en incarnant tour à tour 18 personnages, plus loufoques les uns que les autres. A partir de 8 ans

Durée 1h15.

+33 5 65 37 36 94

