Spectacle “Perlino comment” Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle “Perlino comment” Centre Paris Anim’ La Jonquière, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 09 mars 2022 au samedi 12 mars 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

payant

Mimmo Paralune est affolé : Perlino Comment, son ami de toujours, est atteint de terribles pertes de mémoire… Heureusement, grâce au cahier-journal de leur jeunesse, ils comprennent soudain : en devenant adulte, Perlino a perdu « les émotions pures de l’enfance » ; pour guérir, il suffit de les retrouver ! Au cours de cette quête poétique menée à travers Naples, nos deux héros vont écrire de nouvelles pages de leurs folles aventures, et finir par réaliser leur rêve : vivre chaque jour l’extraordinaire dans l’ordinaire de la vie. Compagnie Amarêve. Avec Olivier BALU, Isabelle COULOIGNER, Stéphane de OLIVEIRA, Audrey REBEYROLLE. Durée 1h 15 Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Date complète :

2022-03-09T20:00:00+01:00_2022-03-09T21:15:00+01:00;2022-03-10T20:00:00+01:00_2022-03-10T21:15:00+01:00;2022-03-11T20:00:00+01:00_2022-03-11T21:15:00+01:00;2022-03-12T20:00:00+01:00_2022-03-12T21:15:00+01:00

actisce

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La Jonquière Adresse 88, rue de La Jonquière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle “Perlino comment” Centre Paris Anim’ La Jonquière 2022-03-09 was last modified: by Spectacle “Perlino comment” Centre Paris Anim’ La Jonquière Centre Paris Anim' La Jonquière 9 mars 2022 Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris

Paris Paris