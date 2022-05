Spectacle Performance Musée Opale Sud, 14 mai 2022 17:00, Berck.

Nuit des musées Spectacle Performance Musée Opale Sud Samedi 14 mai, 17h00 Entrée libre

LA CARAVÂNE DES CURIOSITÉS

### Entre-sort

**Spectacle interactif tout public, La Caravâne des Curiosités revisite la tradition des cabinets de curiosités pour en présenter une version mobile et décalée.**

La Nuit des Musées est l’occasion de découvrir l’étonnante collection proposée par La Caravâne des Curiosités.

Ce musée itinérant unique en son genre prendra en effet ses quartiers dans le musée et la cour du musée le temps d’une soirée pas comme les autres.

Aventuriers et collectionneurs passionnés, Olga et Djodjo présentent dans ce lieu à la fois chaleureux et mystérieux un mélange hétéroclite des spécimens (animaux, végétaux, minéraux …) les plus rares et les plus étranges qu’ils ont rassemblés lors de leurs voyages à travers les continents et les océans.

Une collection époustouflante dont certaines pièces entrent de façon troublante en écho avec celles du **Musée Opale-Sud**…

Au cours de visites guidées adaptées à tous les publics, le voile sera ainsi levé sur l’histoire du Bufflier, de l’Elfire, des lapajoncs océaniques et d’une multitude d’autres pièces uniques inoubliables.

Une invitation à se laisser transporter dans un univers fantastique, poétique et drôle!

EL CARAVÂNE DE LAS CURIOSIDADES

Entresijo

La Caravâne des Curiosidades, espectáculo interactivo para todo público, revive la tradición de los gabinetes de curiosidades para presentar una versión móvil y escalonada.

La Noche de los Museos es la ocasión de descubrir la asombrosa colección propuesta por La Caravâne des Curiosidades. Este museo itinerante único en su género tendrá sus barrios en el museo y el patio del museo por una noche como ninguna otra. Aventureros y coleccionistas apasionados, Olga y Djodjo presentan en este lugar a la vez cálido y misterioso una mezcla heterogénea de especímenes (animales, vegetales, minerales…) los más raros y extraños que han reunido en sus viajes por los continentes y océanos. Una colección impresionante de la que algunas piezas se hacen eco de las del Museo Opale-Sud… En el curso de visitas guiadas adaptadas a todos los públicos, el velo se elevará sobre la historia del Bufflier, del Elfire, de los lapajoncs oceánicos y de una multitud de otras piezas únicas inolvidables.

¡Una invitación a dejarse llevar por un universo fantástico, poético y divertido!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 17:00

60, rue de l’Impératrice, 62600 Berck-sur-Mer 62600 Berck Hauts-de-France